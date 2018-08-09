В поселке Управленческий 17-летний юноша переезжал дорогу на велосипеде и попал под колеса «Лады Приоры» на переходе
9 августа 2018 17:40
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8 августа, вечером, 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий.
Напротив дома № 7 автомобилист сбил велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу на своем транспортном средстве.
17-летний юноша получил ушиб ноги. Ему назначено амбулаторное лечение.
Ведется проверка этого случая, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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