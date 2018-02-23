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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В поселке Светлый Луч на улице Лесной горел частный дом

23 февраля 2018 21:15
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На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
23 февраля в 18:11по адресу: Красноярский район, поселок Светлый Луч, улица Лесная, произошел пожар.

Горел частный дом на площади 50 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Пожар был локализован в 18:40, пожар ликвидирован в 18:50.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 



Фото из архива облМЧС
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