В поселке Сургут гость ограбил хозяина квартиры прямо у него на глазах

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Сотрудники полиции установили, что к хозяину квартиры вечером пришли четверо гостей: девушка и трое мужчин. При этом потерпевший был знаком не со всеми пришедшими.Как установили сотрудник полиции, во время общения хозяина и девушки, остальные гости осматривались в квартире. Один из мужчин подошел к столу, где у хозяина стоял цветной телевизор и стал отсоединять провода штекеров, присоединенных к DVD-плееру и забрал его, подойдя с ним к вешалке, забрал с нее осеннюю куртку, в которую завернул технику. Также злоумышленник увидел электрический чайник, который тоже забрал с собой, но впоследствии бросил в подъезде. Потерпевший видел все происходящее, но ничего не говорил и не вмешивался, испугавшись за последствия от сказанного.Сотрудники полиции выяснили личность девушки, а также троих её друзей. Местонахождение каждого из компании было установлено. Злоумышленником оказался ранее не судимый местный житель 1984 года рождения. Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцу.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.