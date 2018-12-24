В поселке Сухая Самарка на Волге супружеская пара на аэролодке попала в полынью

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Двигаясь по тонкому льду техника попала в полынью, мотор сломался, дно лодки разрезало льдом.В результате аэролодка начала стремительно набирать воду.На помощь пострадавшим на воде в 15:45 выехали спасатели Центральной спасательной станции.Супружескую пару эвакуировали на берег, медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.В 16:50 спасательная операция была успешно завершена, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области