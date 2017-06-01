Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре прошла Международная научно-практическая конференция «Наука и культура России»
В Самаре прошла Международная научно-практическая конференция «Наука и культура России»
В Тольятти ищут пропавшего мужчину Он исчез в конце мая.
В Тольятти ищут пропавшего мужчину
В поселке Шмидта в Самаре ночью сгорела баня
В поселке Шмидта в Самаре ночью сгорела баня
Самарская областная ассоциация врачей отметила 25-летие
Самарская областная ассоциация врачей отметила 25-летие
В Самарской области капитально отремонтируют новое здание катка «МТЛ-Арена-2»
В Самарской области капитально отремонтируют новое здание катка «МТЛ-Арена-2»
В Тольятти откроют пляжный сезон, несмотря на провалы на набережной
В Тольятти откроют пляжный сезон, несмотря на провалы на набережной
В начале прошедшего отопительного периода в Самаре свыше 100 домов эксплуатировались с аварийными тепловыми вводами
В начале прошедшего отопительного периода в Самаре свыше 100 домов эксплуатировались с аварийными тепловыми вводами
В Приволжском районе сгорело 50 кв. метров надворных построек
В Приволжском районе сгорело 50 кв. метров надворных построек
сегодня  Четверг, 1 июня, 12:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/06:
USD 56.69
0.17
EUR 63.41
0.46
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В поселке Шмидта в Самаре ночью сгорела баня

1 июня 2017 11:59
55
В поселке Шмидта в Самаре ночью сгорела баня
Пожар распространился на 10 кв. метров.

В ночь на 1 июня по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, п. Л. Шмидта, ул. Набережная реки Самара, произошел пожар.

Горела частная баня на 10 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 21 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
1 июня 2017  00:50
Теперь в Самаре запрещено размещать транспортные средства на спортивных и детских площадках, на газонах, пляжах и береговых линиях.
В правила благоустройства Самары введен запрет на парковку на детских площадках и газонах
Теперь в Самаре запрещено размещать транспортные средства на спортивных и детских площадках, на газонах, пляжах и береговых линиях. Закон
530
31 мая 2017  23:58
Глава СПЧ: подсудимые должны быть в клетках только в особых случаях, остальных можно помещать за обычные стойки
Глава СПЧ: подсудимые должны быть в клетках только в особых случаях, остальных можно помещать за обычные стойки
  Закон
148
31 мая 2017  23:44
Комиссия пришла к выводу, что причиной крушения «могло быть нарушение пространственной ориентировки — ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям».
Минобороны РФ: расследование авиакатастрофы Ту-154 завершено. Самолет мог упасть из-за ошибки пилота
Комиссия пришла к выводу, что причиной крушения «могло быть нарушение пространственной ориентировки — ситуационной осведомленности командира воздушного... Закон
134
31 мая 2017  22:12
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося.
В Самаре полицейские и прокуратура проводят проверку по поводу избиения пассажира в автобусе
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося.   Закон
172
31 мая 2017  20:41
К указанной работе, в соответствии с законом, должны допускаться только лица, имеющие российское национальное водительское удостоверение.
С 1 июня водители с иностранными водительскими удостоверениями не имеют права работать в сфере пассажироперевозок
К указанной работе, в соответствии с законом, должны допускаться только лица, имеющие российское национальное водительское удостоверение.  Закон
298
31 мая 2017  18:37
Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Жителю Самарской области вынесен приговор за склонение граждан к преступлениям террористического характера
Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  Закон
203
31 мая 2017  18:36
Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и штрафом в доход государства каждому по 1 миллиону 235 тысячи рублей.
Сотрудники филиала «Самарский ПАО «Т Плюс» осуждены за коммерческий подкуп
Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и штрафом в доход государства каждому по 1 миллиону 235 тысячи рублей.   Закон
208
Весь список
Происшествия
1 июня 2017  12:04
В Тольятти ищут пропавшего мужчину Он исчез в конце мая.
В Тольятти ищут пропавшего мужчину
Он исчез в конце мая. Происшествия
55
1 июня 2017  11:59
В поселке Шмидта в Самаре ночью сгорела баня
В поселке Шмидта в Самаре ночью сгорела баня
Пожар распространился на 10 кв. метров. Происшествия
53
1 июня 2017  11:18
В Приволжском районе сгорело 50 кв. метров надворных построек
В Приволжском районе сгорело 50 кв. метров надворных построек
Устанавливают причину пожара. Происшествия
80
Весь список
Криминал
1 июня 2017  11:08
В Самаре будут судить серийного вора из автомобилей
В Самаре будут судить серийного вора из автомобилей
Общая сумма причиненного авотвладельцам ущерба составила  больше 84 000 рублей. Криминал
75
1 июня 2017  10:20
В Самаре сотрудники Росгвардии раскрыли хищение смартфонов стоимостью более 110 тысяч рублей
В Самаре сотрудники Росгвардии раскрыли хищение смартфонов стоимостью более 110 тысяч рублей
Два молодых человека подряд совершили два грабежа. Криминал
177
31 мая 2017  14:00
73-летний сызранец откусил нос зятю
73-летний сызранец откусил нос зятю
Инцидент произошел во время ссоры родственников. Криминал
210
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
303
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1216
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
735
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1451
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1534
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1733
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1579
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1241
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
804
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1130
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2414
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3402
Весь список

Мероприятия
15 июня в приемной УПЧ в Самарской области планируется провести целевой прием граждан
В Самаре состоится праздник, посвященный Дню защиты детей
В Самаре проходят профилактические мероприятия «Внимание — дети! Школьные каникулы»
Весь список
Популярное
за сегодня

В правила благоустройства Самары введен запрет на парковку на детских площадках и газонах

529

В Самарской области начало июня теплом не порадует

522

В Самаре пенсионера, у которого кончился лимит поездок, избили кондуктор и водитель, и задержала полиция

192
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3659

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3181

Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре

2010
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Григорьев Александр Сергеевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда