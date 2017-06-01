В поселке Шмидта в Самаре ночью сгорела баня

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В ночь на 1 июня по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, п. Л. Шмидта, ул. Набережная реки Самара, произошел пожар.Горела частная баня на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 21 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.