В поселке Редкино Тверской области во время застолья в дачном доме москвич расстрелял соседей из ружья

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По предварительным данным, в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе «50 лет Октября» в ночное время житель Москвы 1972 года рождения распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего предварительно погибло 9 человек.В ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело ещё одной женщины.Выжившим удалось связаться с правоохранительными органами. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская.По поручению Председателя Следственного комитета бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР приступила к осмотру места происшествия, задействовав новейшую криминалистическую технику. Уже опрошены соседи и другие свидетели.Фото СУ СК РФ