В поселке Редкино Тверской области во время застолья в дачном доме москвич расстрелял соседей из ружья
4 июня 2017 14:24
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По предварительным данным, в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе «50 лет Октября» в ночное время житель Москвы 1972 года рождения распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего предварительно погибло 9 человек.
В ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело ещё одной женщины.
Выжившим удалось связаться с правоохранительными органами. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская.
По поручению Председателя Следственного комитета бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР приступила к осмотру места происшествия, задействовав новейшую криминалистическую технику. Уже опрошены соседи и другие свидетели.
Фото СУ СК РФ
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3 июня 2017 11:17
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2 июня 2017 20:23
Он должен им более двух миллион рублей. Закон
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2 июня 2017 20:10
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2 июня 2017 18:07
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
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2 июня 2017 17:53
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4 июня 2017 15:14
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4 июня 2017 14:24
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4 июня 2017 10:43
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4 июня 2017 12:10
Он не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. Криминал
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