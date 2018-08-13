В поселке Приморский Ставропольского района от взрыва в котельной погиб хозяин частного дома

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По данному факту следственным отделом Жигулевска начата доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно – медицинская экспертиза.Выясняются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.