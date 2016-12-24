В поселке Новосемейкино мужчина украл у своей сожительницы золотые украшения

90

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили соседей заявительницы. Было установлено, что совместно с пострадавшей проживает 28-летний житель города Сызрани, который в день пропажи золотых украшений находился в квартире один. По версии сотрудников органов внутренних дел, мужчина воспользовался отсутствием хозяйки жилплощади и украл ювелирные изделия.Полицейские установили место нахождения подозреваемого и задержали его, мужчина - ранее судимый за угон автотранспорта, сознался в содеянном и пояснил, что похищенное сбыл в ломбард. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Золотые украшения изъяты и возвращены владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.