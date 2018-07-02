В поселке Нагорный мужчина подорвался на снаряде при сенокосе

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На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Установлено, что ранение пострадавший получил "в результате детонации предмета, похожего на снаряд 23 мм, когда мужчина косил траву".Бензокосилка, с помощью которой работал мужчина, разлетелась на части. Осколки ее ножа также попали в ногу пострадавшего.Правоохранители проводят проверку. Взорвавшийся боеприпас изъят для экспертизы.Потерпевший находится в больнице, с ним работают врачи.Фото: соцсети