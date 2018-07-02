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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В поселке Нагорный мужчина подорвался на снаряде при сенокосе

2 июля 2018 23:29
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Установлено, что ранение пострадавший получил
30 июня, с поля, расположенного в поселке Нагорный, госпитализировали 55-летнего мужчину с множественными осколочными ранениями левой ноги, сообщает "Комсомольская правда - Самара" со ссылкой на собственный источник.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Установлено, что ранение пострадавший получил "в результате детонации предмета, похожего на снаряд 23 мм, когда мужчина косил траву".

Бензокосилка, с помощью которой работал мужчина, разлетелась на части. Осколки ее ножа также попали в ногу пострадавшего.

Правоохранители проводят проверку. Взорвавшийся боеприпас изъят для экспертизы.

Потерпевший находится в больнице, с ним работают врачи. 


Фото: соцсети
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