В поселке Нагорный мужчина подорвался на снаряде при сенокосе
2 июля 2018 23:29
199
На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Установлено, что ранение пострадавший получил "в результате детонации предмета, похожего на снаряд 23 мм, когда мужчина косил траву".
Бензокосилка, с помощью которой работал мужчина, разлетелась на части. Осколки ее ножа также попали в ногу пострадавшего.
Правоохранители проводят проверку. Взорвавшийся боеприпас изъят для экспертизы.
Потерпевший находится в больнице, с ним работают врачи.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 июля 2018 18:19
Власти утвердили несколько новых дорожных знаков. Закон
528
1 июля 2018 15:40
Неизвестные лица похитили 2 грузовика КАМАЗ и экскаватор-погрузчик Case. Закон
400
29 июня 2018 22:23
Возбуждено уголовное дело. Закон
973
29 июня 2018 19:48
Его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения. Закон
360
29 июня 2018 14:07
«Электрощит» доказывает, что использовавшееся Дмитрием Степановым в производстве устройство для защиты трансформаторов от перенапряжений нельзя считать... Закон
291
27 июня 2018 23:55
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года. Закон
704
27 июня 2018 20:47
Адвокат Андрея Ковальчука заявил суду Берлина о невозможности выдачи бизнесмена Москве из-за грозящего ему пожизненного срока и состояния российских тюрем. Закон
410
Происшествия
2 июля 2018 23:53
Но они пока не могут передвигаться самостоятельно. Происшествия
73
2 июля 2018 23:29
Установлено, что ранение пострадавший получил "в результате детонации предмета, похожего на снаряд 23 мм, когда мужчина косил траву". Происшествия
176
2 июля 2018 15:20
Он получил травму на 1034 километре перегона Мыльная – Безенчук. Происшествия
168
Криминал
27 июня 2018 12:10
Он решил помочь молодым автомобилистам, но все кончилось трагически. Криминал
397
26 июня 2018 11:06
Первое заседание состоится уже сегодня. Криминал
546
23 июня 2018 09:56
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
665
Видео
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1573
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2073
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
732
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
819
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
228
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
160
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2051
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1365
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2567
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
142
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
518
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
809
Мероприятия