В поселке Морша Самарской области ночью горели надворные постройки

118

Горели надворные постройки на площади 50 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единиц техники.Пожар был локализован в 00:26, пожар ликвидирован в 00:35.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.