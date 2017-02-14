В поселке Мехзавод в Самаре двое мужчин упали со строительных лесов

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Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, около часа дня. По предварительным данным, со строительных лесов у одного из домов в Пятом квартале пос. Мехзавод упали двое мужчин, пишет Волга Ньюс. Одному из пострадавших около 33 лет, а второму около 29, сообщили корреспондентуПрибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшим помощь на месте и увезли их в лечебное учреждение с подозрением на политравмы.