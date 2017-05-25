В поселке Мехзавод, проезжая по дворовому проезду, водитель «Форд Куга» сбил дошкольницу, перебегавшую дорогу
25 мая 2017 20:26
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По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото ГУ МВД России по Самарской
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