В поселке Козелки в Самаре горел дом на 100 кв. метрах

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Вечером 22 мая по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-он, п. Козелки, ул. Озерная, произошел пожар. Горел частный дом на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 8 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.