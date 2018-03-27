В плену алкоголя: самарец захотел выпить и украл из магазина спиртное

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Просмотрев видеозаписи камер наблюдения, установленные в магазине, стражи правопорядка составили ориентировку на подозреваемого и разослали ее во все территориальные органы внутренних дел, а также, дополнительно, для предотвращении последующих краж, - в отделения продуктовой сети.Правоохранители установили личность злоумышленника и информацию о его возможном местонахождении. Прибыв по указанному адресу, полицейские задержали безработного трижды судимого за имущественные преступления жителя города Самары 1990 года рождения, который полностью признался в содеянном и рассказал, что похищенный алкоголь он выпил.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.