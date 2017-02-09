В пекарне и автомойке на пр. Масленникова в Самаре выявили нелегально работающих мигрантов

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Нарушители привлечены к административной ответственности.



Сотрудники отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Самарской области провели проверку соблюдения обязательных требований миграционного законодательства Российской Федерации в пекарне, расположенной на проспекте Масленникова в Самаре.



В ходе проверки полицейские выявили двух жителей ближнего зарубежья 1972 и 1994 годов рождения, осуществляющих трудовую деятельность в качестве пекарей без трудовых договоров. В настоящее время сотрудники отдела иммиграционного контроля выясняют, уведомил ли их работодатель полицию о привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности. В противном случае его привлекут к административной ответственности. В пекарне выявлен 20-летний житель ближнего зарубежья, осуществляющий трудовую деятельность в качестве пекаря без патента на работу на территории Самарской области. Нарушитель привлечен к административной ответственности.



В автомойке, расположенной по соседству, полицейские выявили двух жителей ближнего зарубежья 1994 и 1982 годов рождения, осуществлявших трудовую деятельность автомойщиками без патентов на работу на территории Самарской области. Каждый из них оштрафован на 2000 рублей.



