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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В отношении матери утонувшего в биотуалете ребенка возбудили дело

8 ноября 2017 13:29
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В отношении матери утонувшего в биотуалете ребенка возбудили дело Инцидент произошел в Саратовской области.
Инцидент произошел в Саратовской области.

В Марсковском районе в отношении матери ребенка, утонувшего в биотуалете, возбуждено уголовное дело по ст. "причинение смерти по неосторожности". Напомним, 9-месячный мальчик погиб днем 5 ноября. Женщина ненадолго оставила сына без присмотра, а вернувшись, увидела, что голова и верхняя часть туловища ребенка были погружены в ведро биотуалета. Мать безрезультатно пыталась оказать ему помощь и вызвала "скорую". Врачи констатировали смерть ребенка, пишет СарБК.

"Следователями будут предприняты необходимые меры для изучения состава семьи, в которой проживал погибший ребенок, условий его жизни и воспитания, а также дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики", - сообщили в СУ СК по Саратовской области.

 

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