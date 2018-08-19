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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В одном из гаражей ГСК-744 в Самаре полицейские изъяли 2375 литров готовой спиртосодержащей продукции

19 августа 2018 16:11
274
Там же найдены насосы, шланги и фурнитура.
2375 литров готовой спиртосодержащей продукции, разлитой в поллитровые ПЭТ-бутылки, 680 литров спиртосодержащей жидкости и 387 литров этилового спирта изъяли полицейские в одном из гаражей ГСК-744 в Самаре.

Там же найдены насосы, шланги и фурнитура, передает «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



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