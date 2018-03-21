В одной из школ Курганской области 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу

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«Сегодня утром в одной из школ 13-летняя девочка из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. По предварительной информации, в результате происшествия синяки и ссадины получили семь учащихся», — рассказала она.В школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. «Образовательное учреждение работает в штатном режиме», — уточнила Радаева.Директор школы сообщила РБК, что сейчас в учреждении идет проверка. От дальнейших комментариев она отказалась.Прокуратура Курганской области проводит проверку в связи с инцидентом, заявили РБК в пресс-службе ведомства. «Поручено территориальному прокурору провести проверку, в ходе которой дать оценку должностных лиц, допустивших происшествие в стенах школы», — отметили в прокуратуре региона.​