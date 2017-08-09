В одной из самарских квартир во время драки двух молодых людей один из них получил ножевое ранение

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В полицию поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение молодого человека с ранением. Полиции выяснили: самарец 1992 года рождения стал участником конфликта, в ходе которого и получил телесные повреждения. Оппонентом пострадавшего был его знакомый. Согласно собранным на месте происшествия материалам, 23-летний парень в ходе ссоры схватил нож и ударил им своего приятеля. Предполагаемое орудие преступление было найдено на месте происшествия.Подозреваемого в совершении преступления полицейские задержали по горячим следам. Молодой человек, по данным полиции, несколько лет назад привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.