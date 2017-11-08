В нацпарке Самарская Лука водитель сбил лося

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6-го ноября в 17.30 в районе 9-го километра трассы «Урал-Ширяево», на территории Александровского участкового лесничества, легковым автомобилем был насмерть сбит взрослый лось, возраст которого около 9 лет. За рулем находился мужчина 1957 года рождения, сообщается на сайте Нацпарка.По звонку, поступившему от свидетелей, на место происшествия прибыли госинспекторы национального парка, которые оценили ситуацию и вызвали сотрудников ДПС. По данному факту возбуждено административное расследование. Если будет доказана вина водителя, то ему придется выплатить ущерб национальному парку около 200 тысяч рублей.Национальный парк «Самарская Лука» в очередной раз напоминает: будьте бдительны на дороге! Три года назад женщина-водитель, ехавшая по шоссе вдоль леса в темное время суток, превысила скорость и сбила лося, выбежавшего на дорогу. Животное от удара влетело в салон. Лось погиб на месте, а женщина от полученных травм скончалась через несколько дней в больнице.Фото pixabay.com