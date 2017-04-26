В мясных полуфабрикатах производства Тольятти и Ростовской области установлено превышение вредных микроорганизмов

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В мясных полуфабрикатах производства Тольятти и Ростовской области установлено превышение вредных микроорганизмов1. Фарш куриный (Полуфабрикат из мяса птицы рубленый, охлажденный) - собственного производства ЗАО ТД "Перекресток" г. Тольятти. Пробы на исследования были отобраны в магазине "Русь-на-Волге" в г. Тольятти и отправлены на лабораторные анализы в ФГБУ "Самарский Референтный центр Россельхознадзора". По итогам исследований - фарш куриный не соответствует требованиям "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза, по показателю КМАФАнМ.2. Фарш говяжий (полуфабрикат мясной рубленный, охлажденный) собственного производства тольяттинского "Перекрестка" также оказался с наличием большого количества микроорорганизмов. В заключении лаборатории ФГБУ "Референтный центр Россельхознадзора" отмечено, что в говяжьем фарше обнаружены БГКП (колиформы), что не соответствует требованиям ТР ТС "О безопасности мяса и мясной продукции".3. Фарш домашний (полуфабрикат мясной рубленный, охлажденный) также не прошел проверку. В фарше домашнем обнаружены и микроорганизмы КМАФАнм и бактерии кишечной палочки (БГКП колиформы). Фарш собственного производства ЗАО ТД "Перекресток" г. Тольятти, был отобран в "Перекрестке" в магазине "Русь-на-Волге" и исследован в лаборатории ФГБУ "Самарский Референтный Центр".4. Котлеты отбивные из свинины - не прошли проверку и котлеты собственного производства ЗАО ТД "Перекресток", образцы которых были взяты на анализы в ЗАО "Русь-на-Волге" г. Тольятти . Котлеты не соответствуют требованиям ТР ТС "О безопасности мяса и мясной продукции" по показателю КМАФАнМ.5. Крылья куриные (Полуфабрикат из мяса птицы) - производство Перекресток г. Тольятти, отобраны в ТД "Перекресток" в ЗАО "Русь-на-Волге" . Котлеты не соответствуют требованиям ТР ТС "О безопасности мяса и мясной продукции" по показателю КМАФАнм.6. Фарш из мяса птицы, охлажденный - производство ООО "Донстар" г. Миллерово Ростовская область. Пробы отобраны в ООО "Метро Кэш энд Керри" г. Тольятти. Не соответствуют требованиям ТР ТС "О безопасности мяса и мясной продукции" по показателю КМАФАнм.Для СПРАВКИ:КМАФАнМ (общее микробное число) – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Обширная группа различных микроорганизмов, которыми может быть обсеменен пищевой продукт. Микробиологические методы исследования устанавливают степень обсеменения продукта микроорганизмами и позволяют выявить наступающие изменения качества продукта, его порчу. Высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания может вызвать пищевое отравление.БГКП (колиформы) - бактерии группы кишечной палочки. Существует более 100 видов микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека, животных и птиц. Они обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и могут долго сохраняться в окружающей среде. Кишечная палочка – наиболее универсальный микробиологический показатель качества пищевых продуктов. Продукт с большим содержанием бактерий группы кишечной палочки может вызвать пищевое отравление.