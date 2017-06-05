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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В локомотивном депо на станции Самара нашли тело официантки вагона-ресторана

5 июня 2017 15:29
1352
Признаков насильственной смерти на теле погибшей не нашли.
 4 июня в локомотивном депо на станции Самара обнаружено тело  женщины 1964 года рождения, сообщает 63.ru со      ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Максима Ворошилова.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку. 

– Женщина была уроженкой Челябинской области. Известно, что она работала официанткой в вагоне-ресторане. Признаков насильственной смерти на теле погибшей не нашли, – рассказал Максим Ворошилов.


Фото kubantv.ru
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