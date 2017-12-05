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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В квартире у 90-летней пенсионерки в Самаре нашли гранату

5 декабря 2017 13:36
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В квартире у 90-летней пенсионерки в Самаре нашли гранату По факту обнаружения боеприпаса возбудили уголовное дело.
По факту обнаружения боеприпаса возбудили уголовное дело.

По данным источника в правоохранительных органах, гранату РГД-5 без запала еще 14 октября обнаружили в квартире на ул. Осипенко, где проживает 90-летняя пенсионерка, пишет Волга Ньюс.

После получения заключения экспертизы, признавшей гранату боевой, силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Однако, кто станет его фигурантом, пока не ясно. Откуда у престарелой самарчанки в доме взялась граната, не сообщается.
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