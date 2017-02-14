Я нашел ошибку
Главные новости: 
На заседании были рассмотрены вопросы организации деятельности антитеррористических комиссий регионов Центрального федерального округа.
Михаил Бабич принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета в Москве
В начале года Сбербанк запустил два сервиса для быстрого оформления ипотеки — «Ипотека-онлайн» на сайте «ДомКлик» и «Электронная регистрация».
Оформить ипотеку онлайн в Поволжье может любой желающий
Вместо кадастровой справки о кадастровой стоимости необходимо представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕРГН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Росреестр: Для оспаривания кадастровой стоимости теперь нужна выписка из ЕГРН
Сегодня за два часа работы мобильного пункта , экспресс-тест на ВИЧ прошли 27 человек.
В Самаре прямо во Дворце бракосочетаний молодые люди смогли пройти тест на ВИЧ
В настоящее время ребенок госпитализирован.
В Красноглинском районе Самары под колеса иномарки на переходе попала 14-летняя девочка
Шестаков
Илья Шестаков: «Нужен переход к более щадящему режиму рыболовства, запасы Волги снижаются».
Бакулина
Светлана Бакулина: «Родители нервничают из-за ЕГЭ, потому что не знают, что это такое. Мы должны максимально открыть для них эту процедуру».
Самараэнерго открывает в Самаре два новых Центра обслуживания клиентов
Самараэнерго открывает в Самаре два новых Центра обслуживания клиентов
сегодня  Вторник, 14 февраля, 15:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/02:
USD 58.06
-0.79
EUR 61.77
-0.91
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В историческом центре Самары мужчина упал с седьмого этажа и разбился

14 февраля 2017 11:35
109
Устанавливают обстоятельства ЧП.

В понедельник, 13 февраля, во втором часу дня, по предварительным данным, с седьмого этажа одного из домов по ул. Молодогвардейской упал мужчина в возрасте около 45 лет. Об этом пишет Волга Ньюс со ссылкой на источник в оперативных структурах..

Мужчина погиб. Причины его гибели установят соответствующие специалисты.

Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 февраля 2017  14:56
Шестаков
Илья Шестаков: «Нужен переход к более щадящему режиму рыболовства, запасы Волги снижаются».
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал изменения в законе о любительском рыболовстве. Закон
81
14 февраля 2017  12:58
Наплательщица алиментов из Самары отправится за решетку
Наплательщица алиментов из Самары отправится за решетку
Ей назначено 10 суток административного ареста. Закон
87
14 февраля 2017  12:01
В Пестравском районе с должниками по алиментам встретились священнослужители
В Пестравском районе с должниками по алиментам встретились священнослужители
Встречу организовали судебные приставы. Закон
92
14 февраля 2017  11:09
В самарском транспорте появились стикеры судебных приставов
В самарском транспорте появились стикеры судебных приставов
Они информируют о мерах воздействия на должников. Закон
122
14 февраля 2017  10:10
Свыше 100 машин в Самарской области проверили через «Мобильный розыск»
Свыше 100 машин в Самарской области проверили через «Мобильный розыск»
Судебные приставы продолжат разыскивать должников на автостоянках.. Закон
116
14 февраля 2017  09:42
Из магазина в Центральном районе Тольятти изъяли 20 литров алкоголя
Из магазина в Центральном районе Тольятти изъяли 20 литров алкоголя
Спиртное продавали без лицензии. Закон
115
13 февраля 2017  17:27
Взятку он получил от матери несовершеннолетнего, замеченного в экстремистских проявлениях.
Оперуполномоченный полиции за вымогательство и получение взятки пойдет под суд
 Взятку он получил от матери несовершеннолетнего, замеченного в экстремистских проявлениях.  Закон
153
Весь список
Происшествия
14 февраля 2017  15:07
В настоящее время ребенок госпитализирован.
В Красноглинском районе Самары под колеса иномарки на переходе попала 14-летняя девочка
В настоящее время ребенок госпитализирован.   Происшествия
65
14 февраля 2017  12:34
В поселке Мехзавод в Самаре двое мужчин упали со строительных лесов
В поселке Мехзавод в Самаре двое мужчин упали со строительных лесов
Пострадавших увезли в больницу. Происшествия
177
14 февраля 2017  12:26
Пожар на ул. Партизанской в Самаре тушили 17 человек
Пожар на ул. Партизанской в Самаре тушили 17 человек
Горело бытовое помещение. Происшествия
96
Весь список
Криминал
14 февраля 2017  13:33
У жителя Приволжья изъяли полкило марихуаны
У жителя Приволжья изъяли полкило марихуаны
Коноплю он выращивал сам. Криминал
65
14 февраля 2017  13:25
После сдачи квартиры в Самаре хозяйка обнаружила там тело мужчины
После сдачи квартиры в Самаре хозяйка обнаружила там тело мужчины
Подозреваемый в убийстве задержан. Криминал
78
14 февраля 2017  12:41
Сотрудниками Росгвардии в Отрадном задержаны молодые люди, сливавшие бензин из автомобилей
Сотрудниками Росгвардии в Отрадном задержаны молодые люди, сливавшие бензин из автомобилей
Задержанные являются студентами техникума. Криминал
83
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1105
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
691
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4931
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1918
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2493
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1587
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1289
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2427
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2260
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11422
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9370
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5760
Весь список

Мероприятия
В Самаре прямо во Дворце бракосочетаний молодые люди смогли пройти тест на ВИЧ
Самарцев приглашают стать участниками Эколыжни
Самарские школьники посетили музей гражданской обороны «Бункер И.В. Сталина»
Весь список
Популярное
за сегодня

Самараэнерго открывает в Самаре два новых Центра обслуживания клиентов

506

Жительница Самары переехала собаку, вставшую перед её автомобилем

448

В детсаду Тольятти ловили кабана

294
за неделю

В Тольятти погиб известный журналист, эрудит и постоянный участник программы «Своя игра» Андрей Жданов

5496

О выплате компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

3575

В Самаре Fiat Albea врезался в ограждение и перевернулся с моста

2215
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда