В ходе ссоры самарчанка ударила сковородкой своего возлюбленного, травма оказалась смертельной

72

Для отработки данной информации по адресу прибыли сотрудники полиции. В ходе работы осмотрено место происшествия, в ходе которого установлено, что в адресе находится труп 48 - летнего владельца квартиры с гематомой на голове. По данному факту опрошена 35-летняя женщина, вызвавшая полицию и соседи.Правоохранители выяснили, что накануне мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. На этой почве между сожителями возник конфликт. Из собранных материалов следует, что в ходе ссоры женщина схватила сковородку и ударила ей своего возлюбленного. В ходе осмотра изъято вещественное доказательство – сковорода.Проведенная экспертиза показала, что причиненная мужчине травма оказалась смертельной.По имеющимся данным, женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.