В ходе ссоры самарчанка схватила нож и ударила им своего сожителя

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Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы опросили жильцов дома, провели осмотр помещения и обнаружили нож со следами, похожими на кровь. Находку изъяли и направили на экспертизу.Полицейские установили, что пострадавший проживал совместно с 38-летней сожительницей, которая во время ссоры схватила нож и ударила им мужчину.После того, как стали известны подробности инцидента, было принято решение о задержании женщины. Оказалось, что задержанная нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.В тот же день по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.