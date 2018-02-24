"В хлам пьяный водитель" на иномарке влетел в несколько машин на Стара Загоре

1306

"В хлам пьяный водитель устроил GTA на дорогах Самары. Битые автомобили стоят от перекрёстка Ново Вокзальная до кинотеатра Шипка по Стара Загоре", - сообщают свидетели.В результате аварии больше всех, кроме иномарки, пострадали «двенадцатая» и «одиннадцатая».Фото: ДТП Самара