"В хлам пьяный водитель" на иномарке влетел в несколько машин на Стара Загоре
24 февраля 2018 20:40
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"В хлам пьяный водитель устроил GTA на дорогах Самары. Битые автомобили стоят от перекрёстка Ново Вокзальная до кинотеатра Шипка по Стара Загоре", - сообщают свидетели.
В результате аварии больше всех, кроме иномарки, пострадали «двенадцатая» и «одиннадцатая».
Фото: ДТП Самара
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