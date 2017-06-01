В фарше из мяса индейки обнаружены гены гриппа птиц
1 июня 2017 13:11
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В Приамурье были проведены лабораторные исследования фарш из мяса индейки, привезенный из Саратовской области. Был обнаружен генетический материал высокопатогенного гриппа птиц типа А (подтип Н5), являющимся опасным для человека и птиц. Оборот продукции приостановлен, решается вопрос о дальнейшем использовании или уничтожении, сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области, пишет СарБК.
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