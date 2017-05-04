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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В фарше из «Магнита» нашли кишечную палочку

4 мая 2017 13:44
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В фарше из «Магнита» нашли кишечную палочку
Инцидент произошел в Саратове.

В продукции, которая продавалась в магазине "Магнит" в Саратове, обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщает межобластная ветеринарная лаборатория. В отдел ветеринарно-санитарной экспертизы поступили пробы мясной продукции (фарш говяжий, свиной) и субпродукты птицы, отобранные специалистами Россельхознадзора. В результате исследования на микробиологические показатели в двух образцах говяжьего фарша были обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Информация направлена в Россельхознадзор, пишет СарБК.


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