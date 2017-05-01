В двух самарских киосках незаконно продавали алкоголь

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Местные жители пожаловались сотрудникам полиции, что в одном из киосков с нарушениями закона продают алкоголь. По имеющимся у полиции сведениям, упомянутый гражданами торговый объект является нестационарным. В 2016 году владельца киоска привлекали к административной ответственности за реализацию алкоголя из нестационарного киоска. Однако, как следовало из поступившей информации, хозяин торгового объекта не прекратил нарушать закон.Для проверки полученной информации сотрудники органов внутренних дел выехали по адресу. В ходе работы полицейские зафиксировали продажу алкогольной продукции. В результате в отношении владельца торгового киоска стражи порядка составили протокол об административном правонарушении.. Причиной визита в торговую точку на улице Трубной, как и в первом случае, стала поступившая от местных жителей информация. В ходе проверки сотрудники полиции зафиксировали продажу алкоголя, несмотря на существующий запрет. После сбора необходимых материалов сотрудниками полиции в отношении владелицы киоска был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области