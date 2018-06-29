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В дни двух матчей ЧМ в Самаре массово эвакуировали людей после ложных сообщений о минировании ТЦ

29 июня 2018 22:55
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Как выяснилось, причиной для активности правоохранителей стали несколько сообщений, поступивших на электронную почту областного ГУ МЧС, подписанных странным именем «Захаров Резник».
Как передает «СО» ОНЛАЙН, 28 июня в промежутке между 19:00 и 20:00 часами в областную полицию поступили сообщения о минировании ТЦ «Гудок», «Космопорт», «Аврора». К 20:30 к этим сообщениям добавилась информация о якобы заложенной в больнице им. Ерошевского бомбе.

Полиция и пожарные эвакуировали людей и проверили объекты. Информация не подтвердилась. В областном главке сообщили, что уже ищут неизвестных, которые организовали ложные вызовы. Уголовное дело пока не возбудили: «Проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к ложным сообщениям, в отношении которых будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Неделей ранее, 21 июня 2018, после получения анонимных электронных писем в Самаре проводилась эвакуация нескольких объектов с массовым пребыванием людей. В этот день на «Самара Арене» играли сборные Дании и Австралии. Под эвакуацию попали, в частности, ТОЦ «Скала», бизнес-центр «Башня» и гостиница «Волга». На место выезжали поисковые группы УМВД РФ по городу Самаре с привлечением сотрудников ФСБ, Росгвардии, МЧС, Центра противодействия экстремизму и кинологов со служебными собаками. Эвакуированы 220 человек, взрывчатка не обнаружена.

Как выяснилось, причиной для активности правоохранителей стали несколько сообщений, поступивших на электронную почту областного ГУ МЧС с адреса mailer@app.tempr.email, подписанных странным именем «Захаров Резник». Проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела.

Не исключено, что, как и раньше, аноним отправлял сообщения из-за границы. Осенью 2017 года в РФ прокатилась волна телефонных заминирований, и Самарская область не стала исключением. В регионе массово эвакуировались торговые центры, школы, гостиницы и даже букмекерские конторы. Силовики позднее установили, что звонки осуществлялись посредством IP-телефонии с серверов в Бельгии, США и даже Японии. 
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