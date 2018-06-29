В дни двух матчей ЧМ в Самаре массово эвакуировали людей после ложных сообщений о минировании ТЦ

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Полиция и пожарные эвакуировали людей и проверили объекты. Информация не подтвердилась. В областном главке сообщили, что уже ищут неизвестных, которые организовали ложные вызовы. Уголовное дело пока не возбудили: «Проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к ложным сообщениям, в отношении которых будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Неделей ранее, 21 июня 2018, после получения анонимных электронных писем в Самаре проводилась эвакуация нескольких объектов с массовым пребыванием людей. В этот день на «Самара Арене» играли сборные Дании и Австралии. Под эвакуацию попали, в частности, ТОЦ «Скала», бизнес-центр «Башня» и гостиница «Волга». На место выезжали поисковые группы УМВД РФ по городу Самаре с привлечением сотрудников ФСБ, Росгвардии, МЧС, Центра противодействия экстремизму и кинологов со служебными собаками. Эвакуированы 220 человек, взрывчатка не обнаружена.Как выяснилось, причиной для активности правоохранителей стали несколько сообщений, поступивших на электронную почту областного ГУ МЧС с адреса mailer@app.tempr.email, подписанных странным именем «Захаров Резник». Проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела.Не исключено, что, как и раньше, аноним отправлял сообщения из-за границы. Осенью 2017 года в РФ прокатилась волна телефонных заминирований, и Самарская область не стала исключением. В регионе массово эвакуировались торговые центры, школы, гостиницы и даже букмекерские конторы. Силовики позднее установили, что звонки осуществлялись посредством IP-телефонии с серверов в Бельгии, США и даже Японии.