В детском саду Большечерниговского района выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства

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Установлено, что прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется без документов, подтверждающих их качество и безопасность, нарушаются условия хранения пищевых продуктов, не отбирается суточная проба части готовой продукции, часть отобранных проб хранится с нарушением температурного режима, приготовление блюд осуществляется не в соответствии с меню, с меню родителей не знакомят.На территории детского сада не проводится ежедневная уборка, мусор (в т.ч. строительный) складируется навалом на земле. В туалетной комнате подготовительной группы умывальные раковины не функционируют, в связи с чем воспитанники моют руки в тазу.Кроме того, в ходе проверки комнат для сна установлено, что смена постельного белья для детей не проводится. В детском саду не проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых.В целях устранения выявленных нарушений в адрес директора образовательной организации внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений закона.Кроме того, в территориальный орган управления Роспотребнадзора по Самарской области направлена информация для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.Устранение нарушений законодательства и привлечения виновных лиц к административной ответственности находится на контроле прокурора Большечерниговского района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.