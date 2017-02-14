В детсаду Тольятти ловили кабана
14 февраля 2017 11:43
291
В понедельник, 13 февраля, тольяттинские спасатели ловили дикого кабана на территории детского сада "Дельта" в Комсомольском районе. Об этом со ссылкой на руководителя "Центра гражданской защиты" Андрея Дербенева пишет Волга Ньюс.
В 20:30 спасателям поступил вызов от охотоведа, к которому обратились очевидцы.
Животное успешно уходило от погони на протяжении более 30 минут, но все-таки было заблокировано и поймано у забора на территории детского сада. Кабанчик среднего размера (около 50 кг) был пойман сетью и передан охотоведу.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 февраля 2017 14:56
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал изменения в законе о любительском рыболовстве. Закон
75
14 февраля 2017 12:58
Ей назначено 10 суток административного ареста. Закон
87
14 февраля 2017 12:01
Встречу организовали судебные приставы. Закон
92
14 февраля 2017 11:09
Они информируют о мерах воздействия на должников. Закон
122
14 февраля 2017 10:10
Судебные приставы продолжат разыскивать должников на автостоянках.. Закон
116
14 февраля 2017 09:42
Спиртное продавали без лицензии. Закон
114
13 февраля 2017 17:27
Взятку он получил от матери несовершеннолетнего, замеченного в экстремистских проявлениях. Закон
152
Происшествия
14 февраля 2017 15:07
В настоящее время ребенок госпитализирован. Происшествия
57
14 февраля 2017 12:34
Пострадавших увезли в больницу. Происшествия
177
14 февраля 2017 12:26
Горело бытовое помещение. Происшествия
96
Криминал
14 февраля 2017 13:33
Коноплю он выращивал сам. Криминал
65
14 февраля 2017 13:25
Подозреваемый в убийстве задержан. Криминал
77
14 февраля 2017 12:41
Задержанные являются студентами техникума. Криминал
83
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1104
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
690
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4929
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1917
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2493
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1587
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1289
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2427
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2259
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11422
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9370
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5760
Мероприятия