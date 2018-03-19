В британском городе Грейвзенде автомобиль протаранил здание ночного клуба

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Инцидент произошел около 23:00 по местному времени 17 марта (02:30 мск 18 марта). Автомобиль Suzuki Vitara въехал в здание ночного клуба Blake’s, расположенного на Куин-стрит.В полиции считают, что число пострадавших может увеличиться. «Кто-то мог покинуть место происшествия самостоятельно, мы все еще устанавливаем точное число пострадавших», — отметили полицейские.Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину, находившегося за рулем. Он подозревается в покушении на убийство. По предварительным данным, мужчину до инцидента тем же вечером вывели из клуба после ссоры. Полиция не рассматривает инцидент как террористическую атаку.Фото: @Kent_999s / Twitter