В борьбе с циклоном победили самарские энергетики
8 декабря 2017 09:59
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Сильнейший циклон, обрушившийся 4 декабря на Самарскую область, привел к образованию наледи и «пляске» проводов на воздушных линиях электропередачи. Энергетики филиала «МРСК Волги» - «Самарские РС» были мобилизованы и готовы к ликвидации последствий непогоды. В кратчайшие сроки по резервным схемам они вернули свет в 11 обесточенных населенных пунктов в Безенчукском, Пестравском и Красноармейском районах. Там, где это было невозможно, устанавливались резервные источники питания (дизель-генераторы). Непрекращающийся снег и порывистый ветер усложнил работу, но она не останавливалась ни на секунду. Энергетики аварийно-восстановительных бригад понимали: от их слаженных действий, выносливости, терпения и оперативности зависит, как быстро в домах людей зажжется свет.
После восстановления энергоснабжения по резервным схемам работы не приостановились – для обеспечения надежности необходимо было в кратчайшие сроки обеспечить ремонт поврежденных воздушных линий и восстановить основную схему электроснабжения. Погода не давала отдыха - осмотр восстановленных линий и тех участков, на которых планировались работы, энергетики посменно проводили и днем, и ночью, в снегопад, под пронзительным ветром, преодолевая сугробы и обледенелые заросли.
Всего в работах было задействовано 16 бригад (66 человек) и 23 единицы техники. Многие бригады собирались и отправлялись на помощь ночью, в том числе и прибывшие на помощь самарским энергетикам 4 бригады «Оренбургэнерго», 1 бригада «Саратовских распределительных сетей», а также бригады из других районов электросетей Самарской области. Все участники аварийно-восстановительных работ были обеспечены запасной спецодеждой, горячим питанием, необходимыми материалами для проведения работ. Дополнительно в ряде районов была проведена плавка гололеда на воздушных линиях электропередачи. Там, где это было невозможно, энергетики осуществляли механическую обивку наледи – тяжелый труд, необходимый для спасения ЛЭП. Полностью устранить последствия циклона удалось 7 декабря.
Сегодня, 8 декабря, в филиале отменен особый режим работы. В настоящее время энергетики ведут непрерывный мониторинг оперативной обстановки. Организовано дежурство оперативно-ремонтного персонала и аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных необходимой техникой и материалами, сообщает пресс-служба компании.
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