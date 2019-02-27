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В больнице Татарстана пациент с ножом в спине вышел покурить

27 февраля 2019 15:21
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В Минздраве рассказали, что мужчину уже прооперировали, с ним все в порядке.
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Как передает РИА Новости, пациент больницы Зеленодольска, который пытался выйти покурить, несмотря на торчащий в спине нож, был сильно пьян. Об этом сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана.

Накануне в соцсетях появилось видео из больницы, на котором видно, как полуголый человек идет по коридору, а из спины у него торчит нож. Врачи спрашивают, куда он направился, на что мужчина лаконично отвечает: "Курить". В результате медики уговорили его не выходить на улицу.

В Минздраве рассказали, что мужчину уже прооперировали, с ним все в порядке. Оказалось, что он пострадал несерьезно: задета только мышечная ткань.

Представитель ведомства отметил, что пациента привезли в Зеленодольскую центральную районную больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. После части обследований — рентгена, анализов — пострадавший ждал процедур на каталке, но в какой-то момент отправился на перекур.

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