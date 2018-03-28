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В больнице Семашко скончался 24-летний гастарбайтер, доставленный туда со стройки стадиона «Самара Арена»

28 марта 2018 21:48
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Он поступил в больницу с тяжкими телесными повреждениями, предположительно, полученными при падении с высоты.
В городской больнице имени Семашко скончался 24-летний уроженец Узбекистана, госпитализированный 12 марта 2018 года

Молодого человека доставили в больницу со стройки стадиона «Самара Арена» с тяжкими телесными повреждениями, предположительно, полученными при падении с высоты. Потерпевшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Несколько дней гастарбайтер пробыл в коме, 20 марта 2018 года он скончался. По поводу его гибели сейчас проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела.

Уточнить, что входило в служебные обязанности погибшего, и был ли он легальным сотрудником той или иной строительной компании-субподрядчика, практически невозможно. Данные об инциденте тщательно скрываются. Известно, что погибший жил недалеко от стройки стадиона — в одном из домов на улице Дальней, сообщает «СО» ОНЛАЙН.



Фото:   «СО» ОНЛАЙН


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