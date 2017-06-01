В больнице Комсомольского района Тольятти обнаружено тело 5-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело

936

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти ребенку".От комментариев по поводу расследования правоохранители воздерживаются.Тело мальчика было обнаружено 27 мая в одном из лечебных учреждений Тольятти. По предварительным данным, в больницу ребенка привезли родственники.