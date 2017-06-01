В больнице Комсомольского района Тольятти обнаружено тело 5-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело
1 июня 2017 21:44
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Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти ребенку".
От комментариев по поводу расследования правоохранители воздерживаются.
Тело мальчика было обнаружено 27 мая в одном из лечебных учреждений Тольятти. По предварительным данным, в больницу ребенка привезли родственники.
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