В аварии под Воронежем погиб директор Оскольского металлургического комбината
15 января 2019 22:32
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—Компания "Металлоинвест" с прискорбием сообщает о том, что 15 января 2019 года в автомобильной катастрофе в Воронежской области трагически погибли управляющий директор ОЭМК Александр Дмитриевич Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев, — говорится в сообщении компании.
Александр Тищенко был назначен управляющим директором ОЭМК совсем недавно — в декабре 2018 года. До этого он с 2011 года был главным инженером ОЭМК.
Отмечается, что "Металлоинвест" окажет помощь родным и близким всех жертв аварии.
Напомним, авария случилась сегодня примерно в 15:15 на 166-м км автодороги Курск — Борисоглебск. По имеющимся данным, водитель "лексуса" допустил столкновение с двумя встречными машинами. От удара все три загорелись.
Как передает ТАСС при столкновении трех автомобилей погибли восемь человек.
Фото: ГУ МЧС по Воронежской области
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