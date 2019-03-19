В аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту
19 марта 2019 23:34
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Инцидент случился около 21:00 по местному времени. К месту происшествия были направлены десять машин скорой помощи. «Точных данных о количестве жертв нет», — заявили в департаменте. Позже там уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет.
На борту самолета во время пожара, как указали в ведомстве, находились 100 человек. 50 из них уже эвакуировали. Пожарные продолжают бороться с огнем. Судя по фотографии, которую в своем Twitter публикует агентство Tasnim, инцидент случился с самолетом иранской авиакомпании Iran Air.
ILNA со ссылкой на главу местного департамента по ЧС уточняет, что пассажирский самолет при посадке не раскрыл шасси. Пожар в самолете, по данным собеседника агентства, произошел после приземления. Позже эти данные, выступая на одном из иранских телеканалов, подтвердил глава службы экстренной медицинской помощи Ирана Пир Хоссейн Коливанд, передает Reuters.
Остальных деталей случившегося собеседники не приводит. Откуда летел самолет, пока также не уточняется.
В посольстве Ирана в Москве на вопрос РБК, есть ли информация о ЧП и были ли среди пассажиров на борту загоревшегося лайнера в Тегеране россияне, сказали, что пока таких данных нет.
«Никто не пострадал, раненых нет. Информацией о том, были там или нет российские граждане на борту, мы не располагаем в данный момент. Но с большой долей вероятности их там не было, поскольку самолет внутренних авиалиний, сезон нетуристический. На сто процентов этого гарантировать нельзя, но вероятность крайне мала», — сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.
Международный аэропорт Мехрабад является одним из двух аэропортов Тегерана.
Фото: pixabay.com
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