В аэропорту Курумоч вынужденно приземлился пассажирский самолет: стало плохо 10-летнему мальчику

171

Самолет «Уральских авиалиний» следовал по маршруту Екатеринбург–Симферополь. Во время полета стало плохо 10-летнему мальчику. Было принято решение об экстренной посадке в Самаре.В аэропорту мальчика вместе с мамой забрали медики скорой помощи. Предварительный диагноз – эпилепсия.Фото avia2.ru