Я нашел ошибку
Главные новости: 
Аркадий Лазарев: «Если департамент и министерство заявляют, что у них не хватает возможностей получать всю информацию о ситуации в городе, то на помощь им приходят активисты».
Аркадий Лазарев: «Если департамент и министерство заявляют, что у них не хватает возможностей получать всю информацию о ситуации в городе, то на помощь им приходят активисты».
В аэропорту мальчика вместе с мамой забрали медики скорой помощи. Предварительный диагноз – эпилепсия.
В аэропорту Курумоч вынужденно приземлился пассажирский самолет: стало плохо 10-летнему мальчику
Более 500 сильнейших гребцов из 34 европейских стран приняли участие в Чемпионате.
Рядовой ЦСКА/Самара Алексей Кияшко получил серебро на Чемпионате Европы по академической гребле
В СамГУПС состоялось торжественное открытие нового общежития гостиничного типа
В СамГУПС состоялось торжественное открытие нового общежития гостиничного типа
По итогам встреч с белорусскими коллегами будут рассмотрены предложения о сотрудничестве в области трансплантологии, проведения совместных исследований по применению клеточных технологий в медицинской практике, проведения совместных конференций.
Специалисты Самарской области и Республики Беларусь налаживают сотрудничество в медицинской сфере
Для детей организуют зоны для купания в тех местах, где глубина водоема не превышает 1,2 метра.
На городских пляжах Самары начали обновлять песок
Присутствующим разъяснили, как следует действовать в случаях, если к ним поступят смс-сообщения с информацией о блокировании банковских карт или телефонные звонки о попавших в беду родственниках, а также о проявлении внимательности и разумной осторожности при осуществлении покупок посредством интернет - магазинов.
Полицейские в Похвистнево рассказали местным жителям, как не попасть на уловки мошенников
В общей сумме не менее 468 000 рублей.
В Тольятти на директора ООО «ВолгаМонтаж» заведено уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам
сегодня  Вторник, 30 мая, 19:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/05:
USD 56.71
-0.05
EUR 63.37
-0.3
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В аэропорту Курумоч вынужденно приземлился пассажирский самолет: стало плохо 10-летнему мальчику

30 мая 2017 17:35
171
В аэропорту мальчика вместе с мамой забрали медики скорой помощи. Предварительный диагноз – эпилепсия.
30 мая, в Самаре в аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку пассажирский самолет, сообщает 63.ru  со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Таулана Чепкенчиева.

Самолет «Уральских авиалиний» следовал по маршруту Екатеринбург–Симферополь. Во время полета стало плохо 10-летнему мальчику. Было принято решение об экстренной посадке в Самаре.

В аэропорту мальчика вместе с мамой забрали медики скорой помощи. Предварительный диагноз – эпилепсия. 

Фото   avia2.ru

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
30 мая 2017  16:08
В общей сумме не менее 468 000 рублей.
В Тольятти на директора ООО «ВолгаМонтаж» заведено уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам
 В общей сумме не менее 468 000 рублей.  Закон
98
30 мая 2017  14:59
Прокуратурой, с привлечением инженера ГУП СО «Стройконтроль» установлено, что ремонтные работы проведены не в полном объеме, выявлено завышение объемов выполненных работ по капитальному ремонту.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при ремонте корпуса «Самарского областного наркодиспансера»
Прокуратурой, с привлечением инженера ГУП СО «Стройконтроль» установлено, что ремонтные работы проведены не в полном объеме, выявлено завышение объемов... Закон
127
30 мая 2017  14:34
Установлено, что, зная о том, что потерпевшая желает приобрести квартиру, Хардин вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, решил похитить денежные средства последней под предлогом продажи принадлежащей ему квартиры.
В Самаре на 3,5 года лишится свободы квартирный мошенник
Установлено, что, зная о том, что потерпевшая желает приобрести квартиру, Хардин вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, решил... Закон
107
28 мая 2017  19:25
Кражи он совершал в дневное время, используя для демонтажа оград металлический лом.
Житель поселка Мирный пойдет под суд за кражу кладбищенских оград
Кражи он совершал в дневное время, используя для демонтажа оград металлический лом.   Закон
279
28 мая 2017  15:57
В кратчайшие сроки полицейские установили и задержали 44-летнего жителя города Октябрьска, ранее судимого за аналогичное преступление и кражу. Мужчина находился в розыске и скрывался от полиции.
В Тольятти охранника стройки жестоко избил собутыльник, позже мужчина скончался в больнице
В кратчайшие сроки полицейские установили и задержали 44-летнего жителя города Октябрьска, ранее судимого за аналогичное преступление и кражу. Мужчина находился... Закон
253
28 мая 2017  14:05
Тольяттинец сообщил, что цепочку он продал скупщикам, а вырученные деньги отдал знакомому, так как был ему должен.
В Тольятти задержан молодой человек, сорвавший цепочку у женщины
Тольяттинец сообщил, что цепочку он продал скупщикам, а вырученные деньги отдал знакомому, так как был ему должен.   Закон
232
26 мая 2017  22:41
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов.
В Октябрьске УК «Сигма», после вмешательства прокуратуры, отремонтировала четыре многоквартирных дома
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов.  Закон
266
Весь список
Происшествия
30 мая 2017  17:35
В аэропорту мальчика вместе с мамой забрали медики скорой помощи. Предварительный диагноз – эпилепсия.
В аэропорту Курумоч вынужденно приземлился пассажирский самолет: стало плохо 10-летнему мальчику
В аэропорту мальчика вместе с мамой забрали медики скорой помощи. Предварительный диагноз – эпилепсия.    Происшествия
168
30 мая 2017  15:33
Вора задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.
В Самаре, поздно ночью, грабитель отобрал у молодого человека два сотовых телефона и аэрозольный пистолет
Вора задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.  Происшествия
106
30 мая 2017  13:55
В Елховском районе пожилой водитель перевернул автомобиль в кювет
В Елховском районе пожилой водитель перевернул автомобиль в кювет
В целом за 29 мая на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП. Происшествия
110
Весь список
Криминал
30 мая 2017  14:02
Безработную сызранку задержали за кражу детского велосипеда
Безработную сызранку задержали за кражу детского велосипеда
Свой поступок женщина объяснила тем, что находится в тяжелом финансовом положении. Криминал
120
30 мая 2017  13:28
Тольяттинка вооружилась двумя ножами и угрожала убить соседей
Тольяттинка вооружилась двумя ножами и угрожала убить соседей
Ранее судимую за убийство женщину задержали сотрудники РОсгвардии. Криминал
169
30 мая 2017  11:57
Ранее судимый 19-летний самарец ограбил сестру
Ранее судимый 19-летний самарец ограбил сестру
Похищенный телефон он продал, а деньги потратил. Криминал
124
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
280
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1139
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
710
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1416
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1513
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1705
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1568
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1227
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
779
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1124
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2402
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3392
Весь список

Мероприятия
В Самаре проходят профилактические мероприятия «Внимание — дети! Школьные каникулы»
Социальная акция Светопробег 31 мая приедет в Самару
В Самарском зоопарке отметят День защиты детей
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самарской области в Алексеевском районе выпал снег

503

МЧС: Ожидаются неблагоприятные погодные явления. О правилах поведения во время сильного ветра

316

В Самаре похолодает и пройдут дожди

302
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3535

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3043

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

2826
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Иванов Владимир Иванович

Пантелеев Руслан Владимирович

Ардалин Василий Борисович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда