В аэропорту Курумоч у пассажира, прибывшего из Стамбула, таможенники обнаружили чучело крокодила

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Гражданин, пытавшийся ввезти данный товар, в своем объяснении написал, что приобрел чучело за 50 долларов США в качестве сувенира в одной из лавок Республики Конго. С информацией о правилах перемещения дериватов не знаком, поэтому никаких разрешительных документов на ввоз чучела крокодила не имеет и представить не может.Ввоз мертвых животных и чучел на территорию Российской Федерации допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) и разрешительных документов административного органа по Конвенции СИТЕС государства – экспортера. Помимо этого, в соответствии с Решением Комиссии таможенного союза, для перемещения чучела крокодила необходимо было прохождение фитосанитарного и ветеринарного контроля.При указанных обстоятельствах, таможенным постом Аэропорт Самара было изъято чучело крокодила и направлено на экспертизу, которая определит, входит ли данный товар в Перечень видов животных и растений, подпадающий под действие Конвенции СИТЕС и Решения Комиссии таможенного союза, сообщает пресс-служба Самарской таможни.