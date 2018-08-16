В Жигулевске женщина украла в магазине сумку с продуктами

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По указанному адресу оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что преступление произошло в одном из магазинов на улице Морквашинская. По информации стражей правопорядка, потерпевшая, сделав покупки в одном из отделов торговой точки, оставила свою сумку стоять на полу и отошла на пару минут к другому прилавку, а, вернувшись, поняла, что сумка пропала. Выбежав на улицу, женщина никого не увидела и обратилась за помощью в дежурную часть отдела. Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия, опросили очевидцев случившегося и сотрудников магазина.В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к преступлению может быть причастна местная жительница 1962 года рождения. Установив место жительства подозреваемой, стражи порядка задержали ее. Подозреваемая признала свою вину полностью и выдала сотрудникам полиции похищенную сумку и сотовый телефон. По информации оперативников, злоумышленница нигде не работает и ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.