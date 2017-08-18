В Жигулевске задержали телефонного мошенника

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В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Жигулевска задержали мошенника. Им оказался безработный 32-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. Мужчина полностью признал свою вину.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области