В Жигулевске задержали нетрезвого водителя без прав

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Во время несения службы на трассе М-5 «Урал» инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по г.Жигулевску остановили автомашину ВАЗ 21140 под управлением жителя Самарской области 1971 года рождения. Во время проверки документов стражи порядка почувствовали, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, и ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но водитель отказался.При проверке личности водителя полицейские установили, что в мае 2016 года он был привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок один год шесть месяцев за совершение аналогичного правонарушения. Сотрудники полиции установили, что задержанный совершил повторное нарушение ПДД, будучи подвергнутым административному наказанию.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.