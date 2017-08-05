В Жигулевске задержали мужчину с пакетом марихуаны

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В ходе личного досмотра у него обнаружили полиэтиленовый пакет с марихуаной (около 45 граммов).45-летний местный житель в течение длительного времени нигде официально не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Со слов задержанного, наркотическое средство он хранил для личного употребления, без цели сбыта.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.