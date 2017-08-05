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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Жигулевске задержали мужчину с пакетом марихуаны

5 августа 2017 13:42
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Со слов задержанного, наркотическое средство он хранил для личного употребления, без цели сбыта.
Сотрудники ОМВД  Жигулевска около одной из остановок общественного транспорта задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотического средства. Мужчину доставили в отдел полиции.

В ходе личного досмотра у него обнаружили полиэтиленовый пакет с марихуаной (около 45 граммов).

45-летний местный житель в течение длительного времени нигде официально не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Со слов задержанного, наркотическое средство он хранил для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 
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