В Жигулевске водитель, управляя «Мицубиси Галант», врезался в столб и опрокинулся

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Одно из ДТП произошло в 13:40 в Жигулевске. 46-летний водитель (водительский стаж 28 лет) управляя автомобилем «Мицубиси Галант» двигался по улице Ново-Самарская со стороны села Александровка в направлении улицы Никитинская. Автолюбитель не выбрал безопасную скорость движения, нарушил ПДД и допустил съезд на обочину, где столкнулся со световой опорой и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.Водитель транспортного средства от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области