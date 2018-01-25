В Жигулевске сын украл у матери пенсионерки деньги и потратил их на свои нужды

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Мужчину задержал участковый уполномоченный полиции по месту жительства и доставил его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный признал свою вину полностью и пояснил, что похищенные деньги он потратил на собственные нужды. По данным сотрудников полиции, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.В настоящее время по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области