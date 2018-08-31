В Жигулевске спасатели оказали своевременную помощь тонущему подростку

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Мальчик приехал в гости к родственникам и не знал особенности местного пляжа. Мелководье от берега пролегает на 50 метров, после чего под водой идёт резкий обрыв. От неожиданности пострадавший захлебнулся и начал тонуть.В это время спасатели на катере проводили патрулирование городского пляжа, они незамедлительно пришли на помощь подростку. Спасатели подняли пострадавшего на борт спасательного катера, мальчик находился без сознания. Спасатели ПСО Жигулевска оказали подростку первую помощь и вызвали бригаду СМП.Если бы не скорость реагирования и профессионализм спасателей, последствия были бы трагичными.Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области