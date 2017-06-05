В Жигулевске сотрудники полиции изъяли у ранее судимой местной жительницы марихуану

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В ходе проверки данной информации сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили ее в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в сумке задержанной оперативники обнаружили полиэтиленовый пакет с марихуаной массой более 32 граммов, что относится к значительному размеру. Со слов задержанной, запрещенное вещество она хранила для личного употребления.По данным оперативников, женщина нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических веществ.В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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