В Жигулевске сотрудники полиции изъяли у ранее судимой местной жительницы марихуану
5 июня 2017 15:55
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В ходе проверки данной информации сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили ее в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в сумке задержанной оперативники обнаружили полиэтиленовый пакет с марихуаной массой более 32 граммов, что относится к значительному размеру. Со слов задержанной, запрещенное вещество она хранила для личного употребления.
По данным оперативников, женщина нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических веществ.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото pixabay.com
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